Vyrovnané utkání sehráli jakubčovičtí fotbalisté s favorizovaným Petřvaldem. Domácí Tatran se na rozdíl od soupeře trápil s koncovkou. Hlavně Petr Ďurica zahodil, co se dalo. Pávi si nakonec odvezli domů tři body za výhru 2:0.

Jakubčovice doma padly | Foto: Tatran Jakubčovice

„První poločas nabídl vyrovnaný fotbal. Oba soupeři si vypracovali šance, bohužel my jsme inkasovali z brejku,“ vracel se k utkání trenér Jakubčovic Dušan Harazim. „Stejně jako domácí jsme si vytvořili tři gólové šance. Jednu se nám podařilo proměnit,“ vzal si slovo kouč Pávů Jiří Halamíček. Ve 31. minutě zatáhl po lajně míč Kovařík, předložil ho před bránu Macíčkovi a ten ho uklidil do brány. Na domácí straně měl velké gólovky Ďurica, ovšem ani jednu neproměnil, a to i v případě, když odešel gólmana.

Tři minuty po přestávce běžel Ďurica sám na gólmana, Matyska ho ale nedovoleně zastavil. „Za mě jasná červená karta, sudí to ale tak neviděl,“ kroutil hlavou Dušan Harazim. „Ve druhé půli byli domácí lepším týmem. Sahali i po vyrovnání. Na nás, jako by padla deka,“ přiznal kouč Petřvaldu. Ďurica ovšem z pěti metrů minul hlavou bránu. Pávi nakonec upravili ve druhé minutě nastavení na konečných 0:2. „Ve druhém poločase jsme byli lepším týmem, a to po všech stránkách. Bohužel i kdybychom asi hráli dva dny, tak gól nedáme,“ zakončil Dušan Harazim.

Jakubčovice nad Odrou – Petřvald na Moravě 0:2 (0:1)

Branky: 31. Macíček, 92. Vengřínek. Rozhodčí: Vojkovský – Šištík, Tomšík. ŽK: Ďurica, F. Pražák, M. Zagol, Vavroš – Matyska, Celba, Taraba. Diváci: 130.

Jakubčovice na Odrou: Buček – P. Moravec (46. Vavroš), M. Zagol, Raszyk (89. Delín), Sommer – M. Pražák, F. Pražák, Schreier (63. Petr), K. Molnár (78. Staff) – O. Moravec, Ďurica. Trenér: Dušan Harazim.

Petřvald na Moravě: Ognjanov – Taraba, Matyska (63. Urban, 89. P. Plešek), Švec, Ciesarík – Dujsík (32. Barkov), Vengřínek, Celba (89. J. Plešek), Macíček – Bernatský (63. Buryan), Kovařík. Trenér: Jiří Halamíček.