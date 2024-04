Je mu teprve jednadvacet let, stihl toho už ale celkem dost. Odchovanec frenštátského…

Josef Celba začal s fotbalem ve Staříči, svou kariéru ale rozvinul ve Frýdku-Místku, následně v ostravském Baníku, kopal také v Třinci. Životní sezonu pak prožil ve Slezském FC Opava. Pod trenérem Romanem Westem nastupoval v základu. Byl stěžejním mužem sestavy, která to dotáhla až do baráže. „V Opavě se mi moc líbilo, prožil jsme tam parádní sezonu a chtěl zůstat. Bohužel z opavské strany nebyl zájem, a to i přesto, že se mi dařilo,“ poznamenal devětadvacetiletý fotbalista.