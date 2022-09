DOLNÍ BENEŠOV – SLAVIA ORLOVÁ 3:2 (2:1)

BRANKY: 10. Paleček, 44. z pen. Kovala, 87. Labuda – 41. vl. M. Samson, 49. z pen. Jatagandzidis. Diváci: 150.

Jaroslav Samson (trenér Dolního Benešova): „Na krajský přebor to bylo utkání velmi dobré úrovně s mnoha šancemi na obou stranách. Divákům se muselo líbit. Do vedení jsme šli po rychlém kontru, kdy se dostal po chytrém balonu za obranu Paleček. Hosté vyrovnali po skrumáži a vlastním gólu po hlavě Samsona. Znovu jsme vedli po penaltě Kovala, který ji v samém závěru poločasu proměnil se štěstím po ruce hostí. Ti také z pokutového kopu opět srovnali hned po přestávce. Nakonec jsme to ale opět strhli na naši stranu. Labuda stál zády k brance, rychle se otočil a vlastně z místa se trefil přesně k tyči. Vítězství nás těší.“

Bronislav Schimke (manažer Orlové): „Byl to festival neproměněných šancí, všechno jsme zahazovali, dělali chyby vzadu, nevraceli se. I když máme velkou marodku a Derik už odjel za prací do Ameriky, osmkrát jsme byli sami před brankářem. Byl z toho jeden gól, druhý si museli domácí dát vlastní. Nastoupili i naši dorostenci, kteří bojovali a jezdili, chyby bohužel dělali ti zkušení. Nakonec to vypadalo na remízu, ale tři minuty před koncem jsme dostali smolný gól.“