/FOTOGALERIE/ Znovu na hřišti! S přípravou na druhou část sezony, ve které by rádi navázali na skvělé 4. místo v tabulce I.A třídy, skupiny A, po podzimu začali fotbalisté FC Libhošť v lednu a o víkendu absolvovali první ze tří naplánovaných herních prověrek. Na umělé trávě v Novém Jičíně v neděli porazili 2:1 Hrabovou, sedmý tým skupiny B v I.B třídě.

Přípravný zápas fotbalistů FC Libhošť - Sokol Hrabová 2:1 (18. 2. 2024 na UT v Novém Jičíně). | Foto: Zbyněk Tomšík

Střelci libhošťských gólů byli Jan Smolarčík z pokutového kopu ve 27. a. Filip Žárský v 50. minutě. „Utkání nabídlo kvalitu hlavně v prvním poločase, hrálo se ve vysokém tempu,“ pochvaloval si Luděk Odstrčilík, trenér FC Libhošť, úvodní duel v zimní přípravě.

„Byli jsme kompaktnějším týmem, který měl po většinu času převahu a míč pod kontrolou. Soupeř hrozil hlavně z brejků,“ potěšilo v neděli kouče.

Největší šanci Hrabové vyrazil na roh brankář Dubec a Libhošť první pětačtyřicetiminutovku vyhrála 1:0. „Měli jsme příležitosti, ale nebyli jsme ve vápně dostatečně důrazní. Dvě naše neuznané branky v úvodu padly po ofsajdech. Pak jsme několikrát netrefili branku z gólových šancí,“ připomenul Luděk Odstrčilík, že jeho tým mohl první půli uzavřít vyšším rozdílem.

Po přestávce zvýšil na 2:0 Filip Žárský, o čtyři minuty později ale uspěl i soupeř. „Vzhledem k tomu, jak se zápas vyvíjel, tak můžeme být v celku spokojeni, neboť jsme vyzkoušeli i různé pozice hráčů, nacvičené přechody a kombinace,“ konstatoval Luděk Odstrčilík.

„Šancí dát gól bylo hlavně v prvním poločase poměrně dost. Teď to nemrzí tolik, jako by to mrzelo v mistrovském utkání, ale i tak je to škoda. S druhým poločasem, hlavně s přístupem některých hráčů, nejsem spokojen a máme ještě na čem pracovat," upozornil trenér Libhoště.

V dalším zápase jeho svěřenci 3. března v Novém Jičíně změří síly s Brušperkem (krajský přebor) a 10. března se Slavií Stachovice (I.B třída).

Přípravný zápas na UT v Novém Jičíně:

FC Libhošť - Sokol Hrabová 2:1 (1:0)

Branky Libhoště: 27. z pen. Smolarčík, 50. Žárský. Rozhodčí: Tomšík. ŽK: Smolarčík, Hanzelka (oba Libhošť), Diváci: 25.