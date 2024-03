/FOTOGALERIE/ Favorit krajského přeboru z Petřvaldu na Moravě vstoupil do jarní části ve velkém stylu. Na domácím trávníku si doslova smlsnul na fotbalistech z Krásného Pole. Během úvodních třinácti minut vstřelil tři branky a nakonec vyhrál 6:0.

Petřvald si doma otevřel střelnici. Krásné Pole dostalo šestku | Foto: Roman Dujsík

Už ve 4. minutě poslal do vápna hostujícího týmu centr Buryan. Trefil ruku soupeře a sudí Slaný nařídil pokutový kop. Ten kanonýr Kovařík proměnil – 1:0. O pět minut později si míč do vlastní brány nasměroval Mašlanka. Rozjetí Pávi byli při střelecké chuti a Kovařík navýšil vedení na 3:0. „Měli jsme snový vstup do zápasu. Během krátkého okamžiku jsme rozhodli o našem vítězství a utkání mohli v klidu dohrát,“ pochvaloval si trenér.

Druhý poločas už tak ofenzivní nebyl. „S přibývajícím časem se začal zhoršovat terén. Byl hodně měkký, moc se na něm nedalo kombinovat. I proto jsem rád, že jsme rozhodli tak rychle,“ zakončil Jiří Halamíček.

Petřvald na Moravě – Krásné Pole 6:0 (5:0)

Branky: 4. Kovařík (penalta), 9. Mašlanka (vlastní), 13. Kovařík, 36. Vengřinek, 45. Dujsík, 87. Macíček. Rozhodčí: Slaný – Herda, Priesol. ŽK: J. Plešek. Diváci: 80.

Petřvald: Ognjanov – Buryan, Švec (59. J. Plešek), Matyska, Ciesarik – Barkov, Vengřinek (59. P. Plešek), Celba (40. Bernatský), Dujsík (74. R. Huvar) – Urban, Kovařík (74. Macíček). Trenér: Jiří Halamíček.