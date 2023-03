Los fotbalového jara v I.A třídě: Lídr z Kravaří začíná doma, Stonava u soupeře

/FOTOGALERIE/ Změny na trenérských postech, velké pohyby v hráčských kádrech, dřina na soustředění, sehrávání týmů a prověrka formy v přípravných zápasech. Tohle už je minulostí, fotbalové jaro o víkendu 25. a 26. března začíná i v obou skupinách I.A třídy. O tom, kdo ji opustí směrem do krajského přeboru, nebo do I.B třídy, bude jasno nejpozději v závěrečném kole 17. a 18. června. Podzimními lídry na postup byli fotbalisté Kravaří (skupina A) a Stonavy (skupina B). Kdo to z nich dotáhne o soutěž výš?

Kravaře v podzimním 7. kole I.A třídy, skupiny A, rozstřílely Město Albrechtice 5:0. | Foto: Deník/Petr Widenka