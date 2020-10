Proti Kobeřicím řádil v sobotu jako černá ruka. Útočník Fulneku Lubomír Maléř režíroval v 10. kole fotbalového krajského přeboru vítězství 4:2 čtyřmi góly. Na hattrick mu stačilo jednadvacet minut. Pětadvacetiletý rodák z Oder se v této sezoně trefil celkově osmkrát.

Lubomír Maléř dal čtyři branky | Foto: Archiv Lubomíra Maléře

„Ani jsem se na ty góly moc nenadřel. Prvních dvacet minut jsme měli jasně navrch, a to se projevilo ve skóre,“ začal s povídáním Lubomír Maléř. Dvě trefy mu připravil Pavel Zagol. „Nejdříve mi centrem našel přesně hlavu a třetí branku udělal celou, já zakončoval do prázdné brány,“ vyzdvihl přínos svého spoluhráče, se kterým v minulosti kopal například v opavské devatenáctce, nebo v Ústí u Hranic. Během své fulnecké štace se mu už jednou obdobný střelecký počin povedl. „Ještě když jsme hráli v I.A třídě, dal jsem v jednom utkání pět gólů,“ loví kanonýr v paměti. A kolik by rád dal gólů za celou sezonu? „Důležité je, aby se dařilo celému týmu. Individuální statistiky jsou až na druhém místě. Každopádně, kdybych na konci sezony měl nějakých dvacet branek, vůbec bych se nezlobil,“ svěřil se Lubomír Maléř.