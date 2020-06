Další přípravný skalp hlásí fotbalisté Bílovce. I díky hattricku Marka Sochy dokázali porazil Petřvald 6:2. V sobotu od patnácti hodin hostí Řepiště.

Bílovec má další výhru | Foto: Petr Widenka

„První poločas byl podle mých představ. Hráli jsme útočně, dobře kombinovali, líbilo se mi to,“ pochvaloval si trenér Bílovce Peter Šloff, kterého těšil hattrick Marka Sochy. „Dobře zahrál Dominik Dybal, který se vrátil z Opavy. Bude posila,“ podotl šéf bílovecké lavičky. „Po přestávce už to nebylo ono. Domácí přitvrdili a to naše hráče rozhodilo. Ale i na to si musíme zvykat,“ dodal Peter Šloff.