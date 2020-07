Martine, bavíme se spolu po utkání s Valašským Meziříčím, které vás porazilo 6:3. Jak zápas hodnotíte?

Bohužel se jedná o porážku. Prvních dvacet minut nás domácí přehráli a dali čtyři góly, začátek byl z naší strany špatný, až později se hra srovnala. Valmez hrál výborně, byl lepší. My se ještě budeme muset zlepšit.

Pojďme k přípravě. Ta je letos poněkud netradiční, delší… Jak ji snášíte?

Myslím si, že je to v pohodě. Čtyřikrát týdně trénujeme, do toho přáteláky, takže je to dobré. Dělali jsme všechno pro to, abychom byli připravení na případný postup do divize.

Jak těžké pro vás bylo udržet stoprocentní koncentraci někdy v dubnu, když ještě byla nová sezona v nedohlednu?

Náročné to určitě bylo, náš režim nebyl stoprocentní, jednu dobu vlastně mohlo trénovat jen pět nebo deset lidí. Jednu dobu jsme vůbec netrénovali společně a měli individuální tréninky. Pak už se to začalo postupně uvolňovat a teď už jsme najeli na režim čtyř tréninků týdně a přáteláku.

Zklamání z předčasného konce loňské sezony už přebolelo?

Měli jsme to dobře rozjeté, v zimě jsme navíc ještě posílili, takže jsme se těšili. Bohužel se ale nedá nic dělat, zdraví je přednější. My doufáme, že se nám podaří postoupit letos a že ukážeme, že na to máme.

Vraťme se nyní zpátky do minulosti. Píše se rok 2012 a Martin Limanovský nastupuje v dresu Baníku ke svému prvnímu a nakonec i poslednímu ligovému utkání. Proč už další starty nepřišly?

(zamyslí se) V Baníku se po sezoně změnil trenér, přišel tam pan Látal. Já jsem poté odešel do Karviné hrát druhou ligu… Proč byl ten zápas jenom jeden, to nevím. Možná mi chyběla trocha štěstí.

Už jste to nakousl, z Baníku jste odešel do Karviné, poté ještě přišel Hlučín…

Určitě super. Hlučín je moje srdcovka, bylo tam super zázemí, lidé i fanoušci. V Karviné úplně to samé, tam jsme měli ve druhé lize prvoligové podmínky a lidé okolo byli profesionálové. Jen mě mrzí, že jsem nedostal větší šanci, jinak ale ani s jedním z klubů nemám problém.

Poté jste zmizel v Rakousku. Cítil jste, že je vám velký fotbal zapovězený?

Asi to také sehrálo svou roli. Když jsem ještě hrál za Baník, tak jsem studoval architekturu a stavitelství na Báňské, takže jsem třeba na soustředění po večerech psal bakalářku, bylo to trošku náročnější. Nicméně jsem školu dodělal a řekl jsem si, že se budu půl roku věnovat čistě fotbalu. Tak jsem to zkusil, v Karviné to ale bohužel nedopadlo. Našel jsem si tedy práci a chtěl jsem si od českého fotbalu odpočinout, takže jsem šel na čtyři roky do Rakouska. Celou dobu jsem působil v jednom klubu, strašně se těším, až bude cestování uvolněnější a budu se moct za kluky podívat.

Jakou úroveň měla soutěž, ve které jste hrál?

Hodně lidí se mě na to ptá, nedovedu to úplně přesně určit. První tři, čtyři kluby ale vždycky byly našlapané, bylo vidět, že tam ta kvalita je. Naopak dole to není nic moc. Vrch tabulky byl kvalitou na krajský přebor, ve vyšší soutěži možná i na divizi.

V létě loňského roku jste se rozhodl k návratu do Bílovce, jehož jste odchovancem. Co vás k tomu vedlo?

Hlavně pracovní vytížení, jsem stavební projektant a nakupila se mi spousta práce. Navíc jsem doma měl ženu a chtěli jsme založit rodinu. S Bílovcem jsem celé čtyři roky navíc trénoval a do Rakouska jezdil jen na zápasy. Víceméně jsem tak patřil do týmu. Když už jsem se vracel, tak jsem si říkal, že jedině do Bílovce, protože tady mám rodinu i práci.

Velkým lákadlem asi byly i ambice, kterými se klub rozhodně netají…

Určitě to sehrálo svou roli. Tým, který tady je, si jednoznačně zaslouží hrát vyšší soutěž.

Očekávání se zatím naplňují?

Myslím si, že ano. Asi to tak všechno mělo být, díky Bílovci jsem se dostal do první i druhé ligy, zažil jsem si profifotbal. Teď chci ještě aspoň pár let kopat tady a nějakým způsobem to klubu vrátit.

Od následující sezony asi čekáte jedině postup, že?

Určitě, už teď děláme všechno pro to, aby se to vydařilo. Snad se nám bude dařit a budeme mít i trochu štěstí a nepřijdou nějaká omezení. Věřím, že soutěž vyhrajeme.