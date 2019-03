Nepovedený úvod zápasu a vlastně celý první poločas zapříčinil, že Nový Jičín doma proti Opavě B nevyválčil ani bod. Opavské nakopla zejména povedená pasáž mezi devatenáctou a pětadvacátou minutou, kdy dokázali Novému Jičínu vstřelit dvě branky, přičemž v obou případech se prosadil Souček.

„Nezpochybňuji kvalitu Opavy, která je na tuto soutěž vysoká, její hráči jsou pohybliví a rychlí. Ale my jsme jim to v prvním poločase obrovsky usnadnili,“ hodnotil výkon v prvním jarním střetnutí trenér Nového Jičína Pavel Hajný. „Nebyli jsme agresivní, byli jsme pomalí, nebylo to prostě z naší strany ono.“

Přesto Nový Jičín dokázal v posledních vteřinách prvního poločasu snížit, když se trefil Jan Smolarčík. „Ucítili jsme šanci,“ kýval hlavou Hajný.

Šance na body se pro Nový Jičín nerozplynula ani po další brance Opavy, kterou vstřelil Berger. Domácí dokázali o pět minut později reagovat, po dlouhém autu se prosadil Filip Nippert a bylo to znovu jen o gól a do konce zápasu zbývalo dvacet minut. „Hru jsme pak zjednodušili, ale žádné vyložené šance jsme neměli,“ konstatoval trenér Hájek.

„Opava si několik šancí vytvořila, využívala naší otevřené obrany. Ke konci utkání navíc po jednom ze střetů zůstal jeden z hráčů Opavy dlouho ležet na trávníku a musel být ošetřován. Tím pádem se to rozkouskovalo, což nám taky nepomohlo.“

V příštím kole Nový Jičín zajíždí na půdu Šumperka, který je v tabulce na čtrnáctém místě a už pětkrát v řadě prohrál.

NOVÝ JIČÍN – OPAVA B 2:3 (1:2).

Nový Jičín: Tichánek – Wolf, Švec, Nippert, Farkas – Macíček, Vokoun, Staněk, Hurta (80. Klepač)– Urbanovský (69. Preči) – Smolarčík.

Rozhodčí: Marek – Petr, Hlavlín. Branky: 45. Smolarčík, 70. Nippert – 19. a 25. Souček, 65. Berger. ŽK: 84. Dybal, 73. Darmovzal. Diváci: 120.