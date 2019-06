Fotbalisté Nového Jičína v sobotu porazili na domácím hřišti Kozlovice 2:0 a mohli tak oslavit už třetí vítězství v řadě. I díky tomu se dál drží ve hře o konečné druhé místo v tabulce Divize.

Na první místo Nový Jičín už příliš reálně pomýšlet nemůže, na vedoucí Slavičín po víkendu stále ztrácí pět bodů, přičemž do konce soutěže zbývají už jen poslední dvě kola. Nový Jičín by potřeboval další dvě vítězství a Slavičín by mohl získat maximálně bod, poté by se svěřenci Pavla Hajného dostali na první místo díky lepší vzájemné bilanci.