V závěrečném kole soutěže si to Nový Jičín rozdá v boji o druhou příčku doslova na „férovku“ s Frýdlantem nad Ostravicí, který vyzve na domácím hřišti. Hajného svěřenci na svého příštího soupeře v tabulce ztrácí dva body, pokud se chtějí dostat před něj, musejí bezpodmínečně vyhrát.

K tomu, aby vůbec mohli na posun tabulkou směrem nahoru pomýšlet, museli Novojičínští vyhrát na půdě HFK Olomouc, což se jim povedlo.

Vítězství se však nerodilo lehce, hráče jednak sužovalo velké horko a navíc byl Nový Jičín oslaben o klíčové hráče Staňka, Farkase a Švece. „Bylo to vyrovnané utkání, soupeř měl možná i větší držení míče, ale nevypracoval si žádnou velkou šanci,“ hodnotil průběh zápasu trenér Nového Jičína Pavel Hajný.

Skóre střetnutí otevřel Nový Jičín v 38. minutě, když se po rohovém kopu hlavou prosadil tradiční střelec Jan Smolarčík. „Předpokládali jsme, že ve druhém poločase soupeř začne více hrát směrem dopředu, a že by se v jeho obraně mohla objevit nějaká skulinka, a to se také potvrdilo,“ prozradil novojičínské záměry pro druhý poločas Hajný. Z brejkové situace se v 58. minutě prosadil po přihrávce Smolarčíka Ilir Preči a zbytek utkání už Nový Jičín zvládl. „Byl to rozhodující moment, dohráli jsme to už v klidu,“ přitakal Hajný.

HFK OLOMOUC – NOVÝ JIČÍN 0:2 (0:1)

Nový Jičín: Šupolík – Wolf, Hurta, Nippert, Macíček – Urbanovský (53. Palla), Juříček, Vokoun, Klepáč (87. Janovský) – Preči (77. Kratochvíl) – Smolarčík.

Branky: 38. Smolarčík, 58. Preči. Rozhodčí: Hubený – Zavřel, Kulička. ŽK: 42. Cikryt – 0. Diváci: 75.