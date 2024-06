Pořádně rozladěný byl po utkání ve Stonavě trenér Jakubčovic Dušan Harazim. Jeho tým totiž prohrál 1:2. Podle slov hostujícího stratéga, padla vítězná branka z jasného ofsajdu.

Jakubčovice prohrály se Stonavou

„Nezačali jsme zápas špatně. Podařilo se nám vstřelit i branku,“ začal hovořit směrem k utkání jakubčovický trenér Dušan Harazim. Ve 21. minutě se blýskl hezkou individuální akci Ondřej Moravec a poslal hosty do vedení. „Dali jsme v prvním poločase ještě jeden gól. Ten ale nebyl Ďuricovi pro ofsajd uznán. Za mě regulérní branka, ten ofsajd viděl snad jen rozhodčí,“ kroutil hlavou trenér Tatranu. „Nakonec se do kabin šlo za nerozhodného stavu. Nechali jsme si dát zbytečnou branku v nastavení prvního poločasu,“ byl zklamaný Dušan Harazim.

Vstup do druhého poločasu měli hosté dobrý. „Byli jsme aktivnějším týmem a dostávali se do šancí. Murin dokonce běžel i sám na gólmana,“ pokračoval Dušan Harazim. Jedenáct minut před koncem ale udeřila Stonova a Zoller trefil domácím tři body. „Tato branka padla z metrového ofsajdu. Nechápu to. V utkání o nic již nešlo a rozhodčí ho tak pokazili. Cítíme velkou křivdu,“ uzavřel Dušan Harazim.

Stonava – Jakubčovice 2:1 (1:1)

Branky: 45.+1. Streit, 79. Zoller – 21. O. Moravec. Rozhodčí: Novák – Dimun, Pasterčák. ŽK: Graňák, Jatagandzidis, Streit – Staff, Murin, F. Pražák. Diváci: 122.

Jakubčovice: Buček – P. Moravec, M. Zagol, Raszyk, Sommer – O. Moravec, Vavroš (80. M. Pražák), Murín, Staff (62. F. Pražák) – Ďurica, Delin (65. Šťastný). Trenér: Dušan Harazim.