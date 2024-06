/FOTOGALERIE/ Povinné tři body si do tabulky krajského přeboru připsali fotbalisté z Petřvaldu na Moravě. Pávi na domácím trávníku porazili Oldřišov 6:2. Jiří Halamíček ale s výkonem svých svěřenců úplně spokojený nebyl.

Petřvald na Moravě - Oldřišov 6:2 | Foto: Roman Dujsík

„Prvních a posledních dvacet minut bylo dobrých. Se zbývajícími pasážemi už tolik spokojenosti v našem podání nebylo,“ poznamenal trenér Petřvaldu Jiří Halamíček. „Rychle jsme vedli a kluci si mysleli, že to půjde samo ale opak byl pravdou,“ řekl domácí kouč. „Do zápasu nastoupili s třemi útočníky a musím říci, že domácí s tím měli problém,“ řekl hrající kouč Oldřišova Petr Hlaváček. Pávi už ve 22. minutě vedli 2:0, a to díky dvě zásahům Kovaříka. Jenomže přišla 37. minuta. Vitoul kopal rohový kop a v závaru před gólmanem Rozsypalem byl nejdůraznější Prokša – 2:1. Tentýž hráč mohl dokonce vyrovnat. „Ondra měl na kopačce vyrovnání, bohužel nebylo mu přáno,“ pokrčil rameny trenér Oldřišova. To už na trávníku chyběl Denis Bořucký, který musel už ve 25. minutě střídat.

Novým trenérem Opavy se stal Tomáš Zápotočný. Co jako první řekl?

V 54. minutě to bylo 2:2. Po centru Rubého zaváhal brankář Rozsypal a Prokša mířil přesně. „Nerozhodný výsledek jsme dlouho neudrželi. Domácí se opět prosadili. My jsme poté měli ještě velkou šancí Latoněm, ten ovšem zakončoval nad. Petřvald poté prostřídal a jasně nás přehrál. Výsledek je jasný, ovšem více než hodinu jsme s domácími byli schopni držet krok,“ zakončil Petr Hlaváček. „Soupeř se nadechl, naštěstí my jsme si vzali vedení zpět. Rozhodla síla naší lavičky a skvělý výkon Dujsíka. Byl to jeho zápas,“ zakončil Jiří Halamíček.

Petřvald na Moravě – Oldřišov 6:2 (2:1)

Branky: 13. a 22. Kovařík, 59. Vengřinek, 68. Dujsík, 85. Bernatský, 88. Macíček – 37. a 54. Prokša. Rozhodčí: Slaný – Herda, Takáč. ŽK: Píšala, Rubý. Diváci: 83.

Petřvald na Moravě: Rozsypal – R. Huvar (62. Bernatský), Švec, Matyska (67. Macíček), Ciesarik – Barkov (62. J. Plešek), P. Plešek (29. P. Plešek), Urban (62. Buryan), Dujsík – Celba, Kovařík. Trenér: Jiří Halamíček.

Oldřišov: Kubný – Kurka, Hartmann (85. Hlaváček), Rother – Uvíra (77. Hartoš), Latoň, Píšala, Vitoul – Rubý, Bořucký (25. Latton), Prokša. Trenér: Petr Hlaváček.