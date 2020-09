Měli být velkým favoritem Krajského přeboru fotbalistů. Zatím tomu ale tak není. Bílovec se trápí. Naposledy doslova vydřel vítězství 3:1 nad Kobeřicemi, o kterém rozhodl dvanáct minut před koncem zápasu.

Václav Mozol, opora Bílovce | Foto: Tadeaš Bednarz

„Stále se trápíme, nejsme schopni navázat na naše výkony z přípravy,“ povzdechl si trenér Peter Šloff. „Naši soupeři jen brání, před vápnem postaví autobus a my se s tím zatím neumíme poprat. Chybí nám trpělivost. Chceme dát rychle gól a to nám svazuje ruce a nohy,“ přiznal zkušený kouč. „Jsme nervózní,“ dodal. Zápas s Kobeřicemi byl toho důkazem. „Vítěznou branku jsme dali až dvanáct minut před koncem, a to z penalty. Byla ale jasná,“ podotkl kouč. „Kluci si musí vyčistit hlavu, pak už to půjde. Kvalitu máme,“ zakončil Peter Šloff.