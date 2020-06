Fotbalisté Bílovce poprvé v přípravě narazili. Na hřišti divizního Bohumína prohrál ambiciózní účastník krajského přeboru 4:1. Jediný gól hostů vstřelil v prvním poločase Marek Socha.

Z přípravných utkání Bíloveckých fotbalistů. | Foto: Deník / Martin Ruščin

„Byla to pro nás dobrá škola. Potřebovali jsme trochu spadnout, kluci si mysleli, že už všechno umí,“ komentoval vystoupení týmu v Bohumíně trenér Peter Šloff. „Nebyli jsme kompletní, ale na to se nechci vůbec vymlouvat. Bohumín má zkušený tým a právě zápasy s takovými to soupeři nás mohou posunout dál,“ podoktl hostující stratég a pokračoval: „Mladí hráči utkání nezvládli po taktické stránce, je vidět, že potřebuji nasbírat zkušenosti.“