Petřvaldský Timofej Barkov řádil. Bývalý útočník ostravského Baníku byl hrdinou Pávů na hřišti v Dolních Datyních. Zkompletoval hattrick a i díky němu jeho tým vyhrál 4:0. Pro domácí je výsledek krutý. Hned v úvodu totiž trefili tyčku a v prvním poločase dokonce neproměnili pokutový kop.

Petřvald vyhrál v Dolních Datyních | Foto: Roman Dujsík

Začátek byl hodně divoký. Domácí hned v úvodu házeli dlouhý aut a jeden z jejich hráčů zakončoval pokusem do tyče. Petřvald šel do rychlého protiútoku. Švec dal míč na Tarabu, který uvolnil Kovaříka a ten střelou na zadní tyč poslal hosty do vedení. „Začátek byl hektický. My jsme šli do vedení a měli šance. Pak ale mohly Datyně vyrovnat z penalty. Ognjanov ovšem vystihl směr střely a chytil ji,“ vydechl si trenér Petřvaldu Jiří Halamíček. Pak začal úřadovat Barkov. Ještě do přestávky dával na 0:2. Na začátku druhého poločasu přidal třetí gól a po hodině hry zkompletoval hattrick. „Jsem rád, že se Timofej chytil. Hraje to, co od něj čekáme,“ chválil zimní posilu trenér Pávů. „Za vítězství jsme rádi. Datyně podaly sympatický výkon. Chtěly hrát fotbal,“ dokončil své pozápasové hodnocení Jiří Halamíček.

Dolní Datyně – Petřvald na Moravě 0:4 (0:2)

Branky: 3. Kovařík, 43., 48. a 62. Barkov. Rozhodčí: Priesol – Levinger, Herda. ŽK: Ognjanov, Matyska. Diváci: 90.

Petřvald na Moravě: Ognjanov - Buryan, Švec, Matyska (40. Ciesarik), Taraba – Macíček (65. Dujsík), Vengřinek, Urban, Barkov – Celba (60. J. Plešek), Kovařík. Trenér: Jiří Halamíček.