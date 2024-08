„Zápas měl pro nás ideální scénář,“ usmíval se po utkání trenér Pávů Jiří Halamíček. Ve 4. minutě kopali domácí rohový kop a Kovařík hlavou překonal gólmana Švrčinu. O dvacet minut později odcentroval od lajny Burgo a Mikulenka si srazil míč do vlastní branky – 2:0. „Vstup do utkání nám vyšel skvěle. Uklidnili jsme se a na hřišti dominovali. Frýdlant se k ničemu nedostal. Za celý zápas jsme ho do žádné šance nepustili,“ pochvaloval si domácí stratég.

Po přestávce domácí nadále dominovali. V 76. minutě byla nařízena penalta za ruku jednoho z hostujících hráčů. Míč si vzal Pyclík a upravil na 3:0. Tentýž hráč se o deset minut později prosadil střelou z hranice šestnáctky. „Vyhráli jsme i druhý zápas. Stojíme ale nohama pevně na zemi. Měli jsme relativně lehčí soupeře,“ poznamenal trenér Pávů, který udělal oproti prvnímu kolu změny v sestavě. „Máme široký kádr, proto budeme rotovat se sestavou,“ dodal.

V 61. minutě naskočil do hry Jan Schaffartzik, velká letní posila. „Honza se dává zdravotně dohromady. Věřím, že bude velkou posilou,“ zakončil Jiří Halamíček.

Petřvald na Moravě – Frýdlant 4:0 (2:0)

Branky: 4. Kovařík, 25. Mikulenka (vlastní), 76. (penalta) a 86. Pyclík. Rozhodčí: Slaný – Broskevič, Kovařík. ŽK: Burgo – Střižík. Diváci: 100.

Petřvald na Moravě: Chmiel – Burgo, Švec (61. Schaffartzik), Dresler, Kalfas – Puchel (61. Pyclík), Vengřinek (76. Pohorelli), Opatřil, Barkov (46. Dujsík) – Celba, Kovařík (82. R. Huvar). Trenér: Jiří Halamíček.