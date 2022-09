Petřvald šel do zápasu s výbornou formou. Naposledy zdemoloval Oldřišov 7:0 a skvěle začal i v Dolním Benešově, kde už po čtvrthodině hry vedl zásluhou Macíčka o dvě branky. Domácí se ale rozjeli a ještě do přestávky skóre otočili. Dvakrát se trefil Górecki, jednou Herich.

Brzy po změně stran Petřvald srovnal, když Macíček zkompletoval hattrick. Domácí ale opět odskočili, prosadil se Kovala. Závěrečná půlhodina však patřila favoritovi. Definitivní podobu výsledku dal v nastavení Dujsík, který skóroval na konečných 6:4 pro Petřvald.

„Dobře jsem začali, po patnácti minutách vedli po rozích 2:0. Potom jsme ale přestali hrát a domácí toho využili. Udělali tři opravdu povedené akce, po kterých dali tři krásné góly,“ začal hodnotit duel trenér Petřvaldu na Moravě Leon Dostalík.

„Hned po přestávce jsme srovnali na 3:3, pak jsme ale udělali hrubku v rozehrávce a zase jsme ztráceli. Potom jsme do toho šlápli, dominovali a soupeře přestříleli. Nebylo to ale snadné utkání, domácí do toho šli po hlavě, bojovali,“ vykládal Dostalík.

Na hráčích viděl po posledních suverénních výsledcích určité uspokojení. „Je to tak. Minulé kolo jsme porazili relativně slabšího soupeře z Oldřišova 7:0 a teď přišlo určité podcenění. Hlavně v prvním poločase. Musíme se o tom v týdnu na trénincích pobavit,“ dodal Leon Dostalík.

7. kolo krajského přeboru (sobota 17. 9. 2022):

Dolní Benešov - Petřvald na Moravě 4:6 (3:2)

Branky: 25. a 41. Górecki, 39. Herich, 59. Kovala – 9., 14. a 51. Macíček, 64. a 90+1. Dujsík, 76. Ciesarík. Rozhodčí: Slaný – Priesol, Sklář. ŽK: Skroch, M. Samson – Trajkovski, Talián. Diváci: 125.

Petřvald na Moravě: Kozelský – Talián, Novák, Taraba, Ciesarík - Trajkovski (65. Romaněnko), Huvar (90. Augustýnek), Dujsík, Macíček (74. Vrzal) – Macej, Palatický. Trenér: Dostalík.