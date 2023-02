„Trápí nás velká marodka, chybělo nám sedm hráčů,“ řekl trenér Petřvaldu Leon Dostalík. „I přesto jsme neodehráli špatné utkání. Herně to bylo velice dobré,“ těšilo zkušeného kouče. „Orlová hrála, to co v soutěži. Snažila se o nakopávané balóny. My jsme dostali dva góly po našich individuálních chybách. Jedna branka z toho byla vlastní,“ uvedl ještě směrem k zápasu trenér Dostalík.