V klubu s největší pravděpodobností skončil brankář Kozelský, který má namířeno do Nového Jičína a také dvojice Danyi s Augustýnkem. Oba zmiňovaní by měli posílit Pustou Polom. „Hotové to ještě není, ale ani jeden z nich, u nás jaře působit nejspíše nebude,“ poznamenal kouč Petřvaldu Leon Dostalík.