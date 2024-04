/FOTOGALERIE/ Podruhé v řadě petřvaldští fotbalisté ztratili. Hlavní aspirant na postup z Krajského přeboru nebyl schopen v Českém Těšíně vstřelit gól a domů si odvezl pouze bod za bezbrankovou remízu. Hostující kouč Jiří Halamíček byl zklamaný, remízu ale označil za spravedlivou.

Český Těšín - Petřvald na Moravě 0:0 | Foto: Roman Dujsík

„Byl to zápas bez šancí. Oba týmy si maximálně vytvořili po dvou pološancích,“ ohlížel se za utkáním trenér Petřvaldu Jiří Halamíček. „Český Těšín výborně bránil. Nebyli jsme schopni do jeho pokutového území vůbec dostat,“ přiznal kouč Pávů. „Když to shrnu, tak musím uznat, že remíza je spravedlivá. Ani jeden z týmů si vyhrát nezasloužil,“ podotkl Jiří Halamíček.

Petřvald po domácí porážce s Brušperkem znovu ztratil body. „Zklamání je velké. Měli jsme vyhrát. Musíme se opět zvednout a v dalším utkání být stoprocentní,“ zakončil šéf petřvaldské lavičky.

Český Těšín – Petřvald na Moravě 0:0

Rozhodčí: Pasterčák – Svoboda, Mitura. Bez karet. Diváci: 100.

Petřvald na Moravě: Ognjanov – Buryan, Švec, Matyska, Ciesarík – Dujsík, Celba, Urban (82. Taraba), Barkov (61. Macíček) – Bernatský (46. J. Plešek), Kovařík. Trenér: Jiří Halamíček.