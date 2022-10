Petřvald přitom v předchozích sezonách okupoval střed tabulky nebo spíše její spodní patra. Nyní je první. „Přišel nový trenér, s ním nové věci. Dobře jsme posílili. V kabině je zdravá konkurence. Nikdo nemá nic jistého, a to se odráží i ve vysoké účasti na trénincích. Pak se to promítá i do kvality tréninku,“ přibližuje hlavní důvody petřvaldského vzestupu. Myslí v Petřvaldu na postup? „Chceme vyhrávat a hrát nahoře. Uvidíme, na co to bude na konci sezony stačit. Letošní ročník kraje má velkou kvalitu,“ hlásí.

Trenér Leon Dostalík pracuje s kvalitními hráči. Vždyť takový útočník Martin Macej ještě nedávno kopal ligu za Teplice. Nicméně tomuto zatím na rozdíl od Jakuba Macíčka nepadá. „Martin sice góly nedává, ale odvádí černou práci. Je to on, který dokáže góly připravovat. Bez něj bych já takové čísla neměl. Připravuje góly na zlatém podnosu,“ chválí svého slavnějšího spoluhráče. „Celkově máme tým vhodně složený. Musím vyzdvihnout našeho terminátora Radka Huvara. Je neskutečný,“ říká Jakub Macíček na adresu osmačtyřicetiletého veterána, který by mohl být věkem tátou většiny svých spoluhráčů.

Vraťme se ale zpět k letošní petřvaldské kometě Jakubu Macíčkovi. První říjnový den řádil v Dolních Datyních, kde jeho tým vyhrál 4:2. Poprvé domácího brankáře překonal už po jedenácti minutách hry.„Dostal jsem centr z boku. Míč jsem si zpracoval a střelou pod nohami protihráče a brankáře jsem dal balon do brány,“ popsal svůj šestý gól v sezoně.

Za deset minut už hosté vedli 2:0. A to po akci, které se tleskalo. Jiří Huvar dostal míč na Maceje, jehož centr našel hlavu právě Macíčka. „A tady jsem u toho, jak je Martin Macej důležitý. Při této brance trefil přesně moji hlavu,“ popsal nejlepší střelec Petřvaldu gól na 2:0. Hattrick zkompletoval pět minut před koncem, když ho do brejku vyslal Petr Vrzal. „Dostal jsem dobrý balon do běhu,“ doplnil. Za hattrick musel zaplatit do klubové kasy. „S tím se vždy počítá. Letošní sezona mě zatím vychází draho,“ směje se.

Jakub Macíček, který fotbalové vyrostl v Příboru, nikdy vyloženým kanonýrem nebyl. „Moc gólů jsme nedával. Teď už mám dva hattricky, ale že bych se začalo honit za góly, to ne,“ řekl skromným tónem v hlase. I svůj nejhezčí gól kariéry vstřelil v letošním ročníku. „Bylo to v zápase s Bolaticemi. Jejich brankář odkopával balon, my jsme ho získali na půlce. Podařilo se mi obejít čtyři protihráče a zakončit na zadní tyč,“ přiblížil svůj povedený zásah.

Během své kariéry hrával šikovný záložník kromě mateřského Příboru také za Frýdek-Místek a Nový Jičín, za který si vyzkoušel i divizi. „Nějaký start jsem si v divizi připsal, ale moc toho nebylo,“ poznamenal. „V Petřvaldu jsem nyní spokojený. Fotbal hraji pro radost. Krásně dokáži sport spojit s prací,“ zakončil povídání Jakub Macíček