Favorizovaný Petřvald bral v sobotu pouze bod. Na hřišti nováčka krajského přeboru z Krásného Pole uhráli jen bezbrankovou remízu. Domácí fotbalisté vsadili vše na obranu. Jak se ukázalo, tak ta to strategie jim přinesla ovoce.

Petřvald pouze remizoval. | Foto: FK Petřvald na Moravě

„Domácí celek zaparkoval před vlastní šestnáctku autobus. My jsme nebyli schopni se s tím poprat,“ řekl trenér Petřvaldu Jiří Halamíček. „Nějaké šance jsme si vytvořili, ale nebylo to ono,“ přiznal hostující stratég. V prvním poločase se jednalo o akci Macíčka s Kovaříkem. Po přestávce nebezpečně hlavičkoval Macíček, to bylo vše.

„Bylo pro nás velkým problémem se do šestnáctky dostat. Pořád jsme to obehrávali ale bez většího efektu. Bojovali jsme s domácím autobusem. Hodně by nám pomohl první gól, bohužel jsme se ho nedočkali,“ zakončil petřvaldský kouč.

Krásné Pole – Petřvald na Moravě 0:0

Rozhodčí: Pasterčák – Kolarský, Stankov. ŽK: Tichý, Chobot – R. Huvar, Kovařík. Diváci: 150.

Petřvald na Moravě: Ognjanov – R. Huvar, Vengřinek, Taraba (62. Vrzal), Ciesarik – Dujsík (78. Buryan), Leixner, Urban (78. Macej), Macíček – Bernatský (62. J. Plešek), Kovařík. Trenér: Jiří Halamíček.