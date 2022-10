„Ztratili jsme vyhraný zápas,“ litoval trenér Petřvaldu Leon Dostalík. Přitom v první půli úvodního dějství to pro hosty vypadalo idylicky. Když si dal Kublák vlastní gól, bylo to už 0:2. „Domácí do té doby neměli nic. Pak jim ale vyšly dvě standardky a bylo srovnáno. Gól do šatny nás srazil,“ přiznal petřvaldský kouč.