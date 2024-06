/FOTOGALERIE/ Marian Kovařík zkompletoval hattrick a Petřvald se rozloučil se sezonou výhrou. Pávy ale rozhodně nečekala žádná procházka růžovým sadem. Háj byl velmi nepříjemným protivníkem. Domácí nakonec zvítězili 3:2 a v příští sezoně budou hrát divizi.

Petřvald porazil Háj ve Slezsku | Foto: Roman Dujsík

„Nebylo to jednoduché utkání,“ přiznal trenér Petřvaldu Jiří Halamíček. „V prvním poločase jsme byli lepším týmem, dali jsem taky dvě branky a vypadalo to, že zápas v pohodě dotáhne do vítězného konce,“ pokračoval domácí stratég.

Hned po přestávce vrátil Háj do hry Jelen. „Už to bylo z naší strany ono,“ podotkl Jiří Halamíček. Háj se snažil o vyrovnání. Nicméně pět minut před koncem svedl Kovařík vítězný běžecký souboj s Konvičkou a prostřelil Godulu. „Vypadalo to, že je rozhodnuto. Ale nebylo. Soupeř snížil a v závěru mohl dokonce i vyrovnat. Naštěstí jsme vítězství udrželi. Ve druhém poločase jsme si ale zápas zbytečně zkomplikovali,“ uzavřel Jiří Halamíček.

Petřvald končí sezonu na druhém místě, nicméně postup do divize ho neminul. Už nyní je jisté, že tým projde změnami. Například končí bratři Pleškové, kteří míří do Straníku.

Petřvald na Moravě – Háj ve Slezsku 3:2 (2:0)

Branky: 32., 42. a 85. Kovařík - 49. a 89. Jelen. Rozhodčí: Petroš – Godfryd, Slaný. ŽK: Dujsík – Jelen. Diváci: 61.

Petřvald na Moravě: Ognjanov (46. Rozsypal) – R. Huvar (68. Buryan), Matyska (78. Urban), Švec, Ciesarik – Barkov, Celba, Bernatský, Dujsík (73. J. Plešek) – Macíček, Kovařík. Trenér: Jiří Halamíček.