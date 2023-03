/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Petřvaldu to na Řepiště umí. Lídra krajského přeboru svěřenci trenéra Leona Dostalíka porazili i po druhé v této sezoně. Na vítězství 2:1 se výraznou měrou podílel záložník Marek Dujsík, autor dvou branek.

Petřvald - Řepiště 2:1 | Foto: Deník/VLP Externista

Domácí kouč nechal překvapivě mezi náhradníky útočníka Maceje, který v minulosti dokonce kopal ligu za Teplice. „Po remízovém utkání s Hájem jsme rozhodli sáhnout do sestavy,“ řekl na úvod trenér Petřvaldu Leon Dostalík. Po opatrné dvacetiminutovce začali mít více ze hry domácí. Hodně nebezpečný byl na kraji zálohy Kouřil. Ve 29. minutě z pravé strany odcentroval na přední tyč, kde se zjevil Dujsík a dopravil míč za záda gólmana Daňka. O pět minut později přišel další centr Kouřila. Tentokrát se Dujsík dostal k odraženému míči a uklidil ho do brány – 2:0. „Krom těchto dvou gólů jsme měli ještě dvě šance,“ dodal domácí kouč. Dujsík mohl dokonce zkompletovat hattrick. Jeho střela se ale od tyčky odrazila mimo bránu. „Do dvacáté minuty to bylo docela opatrné. Poté jsme ale měli více ze hry a byli do konce poločasu lepším týmem,“ podotkl Leon Dostalík.

Ve druhém poločase se podařilo hostům snížit. V 71. minutě vystřelil Vengřínek, míč byl tečovaný a před Ognjanovem změnil směr. „Hosté hrozili hlavně ze standardních situací. Ze hry jsme je do šancí moc nepouštěli. Když to shrnu, tak jsme vyhráli zaslouženě. Více jsme chtěli tři body,“ dokončil své hodnocení trenér Petřvaldu.

Petřvald na Moravě – Řepiště 2:1 (2:0)

Branky: 29. a 34. Dujsík – 71. Vengřínek. Rozhodčí: Dvořák – Sklář, Tomšík. ŽK: R. Huvar, Ciesarík, Plešek, Kovařík, J. Huvar – Daněk, Vengřínek, Bielik, P. Zavadil. Diváci: 125.

Petřvald: Ognjanov – R. Huvar, Taraba, Novák, Ciesarík – Kouřil (65. Macíček), Plešek, Talián, Dujsík (80. Palatický) – Vrzal (72. J. Huvar), Kovařík (80. Macej). Trenér: Leon Dostalík.