„Podzimní část nám vyšla, v tomto trendu chceme pokračovat i na jaře. Ze svých cílů neslevíme. Zajímá nás jenom postup, každý jiný výsledek by byl pro nás zklamáním,“ přiznal trenér Petřvaldu Jiří Halamíček.

Přípravu na jarní část začínají v Petřvaldu 15. ledna. „To máme první společný trénink. Kluci se už ale připravují deset dnů individuálně. Mají tréninkový plán, dle kterého pracují,“ přiblížil kouč Pávů. Příprava bude probíhat na umělé trávě v Brušperku, Porubě a v Bělském lese. „V zimních podmínkách se těžko dostaneme na přírodní trávu. I když trénujeme v týdnu na třech různých místech, tak problém v tom vůbec žádný nevidím,“ podotkl kouč vedoucího týmu Krajského přeboru. Co se týká soustředění, tak nic velkého neproběhne. „Budeme se připravovat výhradně v domácích podmínkách. V plánu je společný tréninkový víkend, který proběhne u nás. Tahle část přípravy bude suplovat soustředění,“ nastínil Jiří Halamíček.

První duel přípravy je naplánován na 20. ledna, to Petřvaldské prověří Hlubina. Dále budou Pávi hrát s Novým Jičínem, Polankou, Řepištěmi Skotnici a Kopřivnicí. Generálku obstará duel s polským týmem Spartou Katovice.

Ambiciózní klub z novojičínského klubu hodlá v zimní přestávce posilovat. „Chceme přivést do týmu kvalitu,“ podotkl Jiří Halamíček. Na radaru má jedno hodně zajímavé jméno. Jedná se o Timofeje Barkova. Dvaadvacetiletý útočník je produktem ostravského Baníku, za který nastupoval v Celostátní dorostenecké lize. Další starty posbíral ve třetiligové rezervě ostravského Baníku. MSFL si vyzkoušel také ve Frýdku – Místku a Třinci. Na kontě má třiadvaceti třetiligových branek. „Timofej by byl pro nás velkou posilou. Je pravdou, že zájem o něj máme,“ přiznal Jiří Halamíček. Z hostování v Řepištích se do Petřvaldu vrací zkušený Petr Plešek.