/FOTOGALERIE/ Prokletí s názvem Pustá Polom trvá. Fotbalisté z Petřvaldu na Moravě na tohoto protivníka neumí. Sobotní duel byl toho důkazem. Polom vyhrála díky dvěma gólům Franka 2:1. Petřvaldští tak přišli o vítěznou sérii. Ta se zastavila na čísle devět.

Petřvald nestačil na Pustou Polom | Foto: Roman Dujsík

„Na Pustou Polom to neumíme, a to dlouhodobě,“ povzdechl si kouč Petřvaldu Jiří Halamíček. Je pravdou, že Polomští zvládli i úvodní vzájemný duel této sezony. První gól ostře sledovaného šlágru padl ve 20. minutě. Kovařík ztratil balón na půlce. Frank dostal míč průnikovou přihrávkou a obstřelil gólmana Ognjanova.

Pávům se podařilo vyrovnat hned po přestávce. Ve 47. minutě kopali hosté trestný kop a Ciesarik obstřelil zeď – 1:1. Domácí s odpovědí dlouho neotáleli. V 56. minutě se zmocnil míče kanonýr Gebauer. Jeho pokus skončil na tyči. Balón se odrazil k Frankovi, který ho uklidil do sítě. V závěru sahali Pávi po vyrovnání. Hlavičku Švece ale vychytal skvělý Muczka. „V Pusté Polomi se hrál vyrovnaný zápas. My jsme na rozdíl od domácích své šance neproměnili,“ hodnotil zápas Jiří Halamíček. „Docela nám nevycházel před finální fázi. Když to shrnu, tak Pustá Polom nás opět nachytala. Celkově jsme ale s podzimní části spokojeni,“ zakončil Jiří Halamíček.

Pustá Polom – Petřvald na Moravě 2:1 (1:0)

Branky: 20. a 56. Frank – 47. Ciesarik. Rozhodčí: Macrineanu – Láryš, Slaný. ŽK: Švec, Buryan, Hommes. Diváci: 90.

Petřvald: Ognjanov– Buryan (74. Handlíř), Švec, Taraba, Ciesarik – Dujsík (64. Vrzal), Celba, Vengřinek, Macíček – Urban (82. Hommes), Kovařík. Trenér: Jiří Halamíček.