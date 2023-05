/FOTOGALERIE/ V jednoznačnou záležitost se proměnilo derby krajského přeboru mezi Petřvaldem a Brušperkem. Domácí fotbalisté vyhráli 5:0. Útočník Marián Kovařík zkompletoval hattrick.

Petřvald - Brušperk 5:0 | Foto: Fotbal Petřvald na Moravě

První gól byl k vidění už po šesti minutách hry. „Soupeř nám to svou chybou hodně ulehčil,“ řekl úvodem trenér Petřvaldu Jiří Halamíček. V dalších minutách byla ale o zajímavé okamžiky nouze. „My jsme si žádnou velkou šanci nevytvořili. Soupeř měl dvě poločance. Spíše to bylo boj, než pohledný fotbal,“ pokračoval kouč domácích. V první minutě nastavení poslal přízemní centr do vápna Ciesarik a míč skončil za zády překvapeného brankáře Sztefky.

Náš přístup nebyl dobrý, zlobil se kouč Nového Jičína Martin Štverka

Nástup do druhého poločasu měl favorit excelentní. Po nacvičeném signálu se trefil hlavou Dujsík. Chvíli na to zvyšoval na 4:0 Kovařík, který tři minuty před koncem dovršil hattricku. „Zasloužené vítězství. Byli jsme lepším týmem, navíc soupeře jsme do žádných velkých věcí nepouštěli,“ řekl závěrem Jiří Halamíček.

Petřvald na Moravě – Brušperk 5:0 (2:0)

Branky: 6., 50. a 87. Kovařík, 45.+1. Ciesarik, 47. Dujsík. Rozhodčí: Čuba – Březovský, Ivanský. ŽK: Fojtík. Diváci: 150.

Petřvald: Ognjanov – R. Huvar (63. Macej), Leixner (77. Buryan), Taraba, Ciesarik – Macíček (45. Kouřil), Vrzal, Plešek, Dujsík (63. Hadaš)– Palatický (77. Kutáč), Kovařík. Trenér: Jiří Halamíček.