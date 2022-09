Už v první minutě se do velké šance dostal Jiří Huvar, který běžel sám na gólmana, ale nepřekonal ho. Jediný gól tak padl čtyři minuty před koncem poločasu. Trajkovski kopal standardní situaci a Bajzath si hlavou uklidil balon do vlastní branky. „V prvním poločase jsme hráli dobře. Soupeře jsme až na jeden závar, do žádné velké šance nepustili,“ řekl trenér Petřvaldu Leon Dostalík.