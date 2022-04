„Háj byl jediným týmem, který nás na podzim přehrál. Do zápasu jsme šli s velkým respektem, a to i proto, že máme vykartované a zraněné hráče. Měl jsem k dispozici jen jedenáct zdravých kluků,“ řekl úvodem trenér Petřvaldu Jiří Halamíček. Jeho tým šel do vedení gólem dvě minuty před koncem prvního poločasu. Macíček odcentroval balon se odrazil od jedné tyče, do druhé a Bílý ho z pětky uklidil do sítě. „Nám první poločas nevyšel. V něm jsme ztratili zápas. Měli jsme pět gólovek, kopali jsme snad sedm rohů, měli jsme tři dobré standardky,“ smutnil trenér Háje Michal Janík.