„Scénář byl opět stejný. Nedáváme šance. Navíc se do naší hry promítl i zápas s Brušperkem,“ řekl úvodem trenér Petřvaldu Leon Dostalík. Jediná branka byla k vidění ve 36. minutě. Potůček zahrával standardní situaci. Na centr si naběhl Kludka a hlavou nasměroval balon do šibenice. „Krásný gól. Trefil to pěkně,“ uznal domácí stratég. „My jsme naše šance proměnit nedokázali. Macíček trefil tyč. Velkou možnost Romaněnka zlikvidoval brankář. Musím uznat, že Minařík odchytal hodně dobrý zápas. Působil jistě,“ pokračoval v povídání Dostalík. „My se musíme zvednout. Věřím, že v dalším utkání už to přijde,“ doplnil trenér Petřvaldu.