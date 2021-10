/FOTOGALERIE/ Na hřišti jakubčovického Tatranu nastoupili v sobotu dva týmy, které v minulosti hrály druhou ligu, a to domácí výběr a nedaleký Fulnek. Zápas nakonec skončil vítězstvím nováčka krajského přeboru z Jakubčovic, a to v poměru 4:1. V poločase byl stav přitom nerozhodný 1:1.

Jakubčovice v derby porazily Fulnek 4:1. | Foto: Deník/VLP Externista

„Máme problémy s marodkou, ne všichni hráči byli úplně zdraví, to se promítlo do našeho výkonu,“ řekl hrající trenér Fulnek Michal Kovář. Byl to jeho tým, kdo šel v první půli do vedení. „Jakubčovice byly aktivnější. My jsme hlavně bránili a chodili do brejků,“ pokračoval hostující stratég. Šest minut před poločasem kopal Tatran trestný kop. Schreier vystřelil, odražený míč uklidil do sítě Murin. „Škoda gólu do šatny, domácí nakopl,“ poznamenal Kovář. Jakubčovice měly v prvním poločase vedle gólu šance. Vavroš a Schreier trefili brankovou konstrukci. „Nehráli jsme špatně. Jen jsme nebyli schopni dát gól,“ řekl záložník Jakubčovic Kamil Molnár.