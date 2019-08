Jen osm minut trvalo, než se diváci na bíloveckém fotbalovém stadionu radovali v nové sezoně z první branky svého mužstva.

Gólovou radost odstartoval člen tříčlenné obranné trojice Marek Mikuš, už o čtyři minuty později navíc svěřenci Petera Šloffa vedli 2:0 po brance Pavla Střelce a o dalších pět minut později už to bylo 3:0, když si vlastí branku vstřelil Matěj Židek.

A bylo prakticky po zápase.

Oldřišov neměl zbraň, kterou by Bílovec ohrozil a domácí navíc pracovali dál, ve 25. minutě ještě zvýšil vedení Marek Socha.

„Kluci podali kvalitní výkon, bylo to pod naší kontrolou. Ale nedá se hrát devadesát minut naplno, takže tam byla nějaká hluchá místa, ale to co jsme si řekli, jsme splnili,“ hodnotil spokojeně utkání Šloff, který převzal Bílovec po Martinu Štverkovi.

Po hodině hry se povedlo hostům snížit, když Martina Nykše v bílovecké brance překonal Ondřej Prokša. Byla to však jen kosmetická úprava skóre, takříkajíc čestná branka Oldřišova. Pak už totiž zase úřadovali co se týče střílení branek domácí.

V 70. minutě se prosadil Tomáš Socha, za dalších osm minut podruhé v utkání rozvlnil síť Střelec, a když byla devět minut před koncem zápasu nařízena penalta pro Bílovec, bylo jasné, že si bude chtít Střelec první kolo ozdobit hattrickem. A z penaltového puntíku se nemýlil, sedmička byla na světě.

Ve druhém kole se Bílovec představí znovu doma, tentokrát vyzve Břidličnou, třetí tým loňského ročníku.

BÍLOVEC – OLDŘIŠOV 7:1 (4:0)

Bílovec: Nykš – Pavlík, Bednář, Mikuš (61. Dresler) – Černín, Cverna – Chmelecký, Seidler (60. Dluhoš), Melecký (60. T. Socha) – Střelec (82. Fendrich), M. Socha (70. Tomášek).

Branky: 12., 78. a 81. (pok. kop) Střelec, 8. Mikuš, 17. Žídek vlastní, 70. Socha – 60. Prokša. Rozhodčí: Kret – Lalík, Tomšík. ŽK: 0 – 50. Dřizgevič, 55. Moc, 83. Pfleger, 84. Jadrný. Diváci: 200.