Hodně pikantní zápas Krajského přeboru byl v sobotu k vidění ve Fulneku. Domácí fotbalisté v něm hostili Pustou Polom. Remízově vypadající duel měl nakonec vítěze. Fulnecké ke třem bodům nasměroval v páté minutě nastavení proměněnou penaltou střídající Jan Šesták.

Michal Kovář, hrající trenér Fulneku | Foto: VLM

„Pro soupeře je výsledek krutý. Hrál dobře, měl i dvě gólové šance. V jednom případě jsme dokonce vykopávali balon z brankové čáry,“ přiznal hrající trenér Fulneku Michal Kovář. „My jsme tentokrát tolik nebezpeční nebyli. Do šancí jako v Břidličné jsme se nedostávali. Měli jsme snad jen nějaké střelecké,“ pokračoval v pozápasovém rozboru. Jediný gól utkání padl v páté minutě natavení. Šesták si ve vápně postrčil míč, soupeřův hráč šel do kontaktu a byla penalta. Tu sám faulovaný hráč proměnil. „Penalta to byla, což i hosté nakonec uznali. Pro nás je tohle vítězství hodně cenné,“ uzavřel Michal Kovář.