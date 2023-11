/FOTOGALERIE/ Jakubčovický Tatran hlásí cenný skalp. Na domácím hřišti si poradili s nebezpečnou Orlovou. Velký zápas odehrál domácí fotbalista Pavel Zagol. Díky jeho dvěma gólům vyhrály Jakubčovice 2:0.

Jakubčovice - Orlová 2:0 | Foto: Tatran Jakubčovice

První gól padl v 18. minutě. Malina našel na zadní tyči Pavla Zagola a ten nedal hlavou gólmanovi šanci – 1:0. „Měli jsme poté i několik šancí, ale vedení jsme nenavýšili,“ řekl trenér Tatranu Aleš Pavelka. Tu největší měl Pavel Zagol, jenž běžel ze strany sám na brankáře, ten ovšem jeho pokus vyrazil na rohový kop. Pak si vzal slovo ostrostřelec Ďurica. Ani jemu ovšem nebylo přáno. „Soupeř měl jednu dobrou hlavičku. Naštěstí pro nás mířil těsně nad,“ vydechl si trenér.

Nový Jičín odpálí přestupovou bombu. S Ďábly trénuje olympijský medailista

Ve druhém poločase chtěla Orlová s výsledkem něco udělat. „Orlová byla silnější na balónu, ale jen po velké vápno. My jsme se snažili hrozit z brejků,“ poznamenal Aleš Pavelka. V 66. minutě utekl hostům Pavel Zagol, i když měl téměř dvacet metrů na zádech obránce, dokázal zakončit střelou na zadní tyč a bylo to 2:0. „Musím pochválit naši defenzivu. Soupeře nepustila do žádné velké šance. Jsem rád, že střídající hráči udrželi tempo zápasu, Naše vítězství je zaslouženě,“ zakončil Aleš Pavelka.

Jakubčovice nad Odrou – Slavia Orlová 2:0 (1:0)

Branky: 18. a 66. P. Zagol. Rozhodčí: Macrineanu – Láryš, Revaj. ŽK: P. Zagol – Buchvaldek, Nowinski, Lindner, Renta. Diváci: 113.

Jakubčovice: Buček – Moravec, Malina, Černín, Sommer – Pražák (78. Staff), Schreier (63. Faldýn), Murín, Petr (46. Raszyk) – P. Zagol (78. Šťastný), Ďurica (88. Delin). Trenér: Aleš Pavelka.