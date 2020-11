Fotbalistům Fulneku patří po jedenácti zápasech Krajského přeboru v tabulce šestá příčka. Tým vedený bývalým ligistou Michalem Kovářem uhrál dvacet bodů, což je o devět méně, než vedoucí Bílovec. Podle slov hrajícího kouče má jeho tým rozhodně navíc.

Michal Kovář, trenér Fulneku | Foto: VLM

„Podávali jsme střídavé výkony. Dokázali jsme odehrát výborný zápas a následně vyhořet. Neviděl jsem v našem podání zápas, který bychom prohráli a hráli v něm dobře. Prostě, když se nám to nepovedlo, tak hned ve všech směrech,“ započal povídání hrající kouč Fulneku Michal Kovář. „Máme v kádru kluky, kteří mají na to podávat stabilně kvalitní výkony, ale to se neděje,“ mrzí kouče. „I když v některých zápasech jsme měli problémy se sestavou, ať už z pracovních nebo zdravotních důvodů. Na tato se ale nechci vymlouvat,“ podokl Kovář. „Hlavním naším cílem před jarní části je nastavit tým na stabilní výkony,“ řekl ještě.