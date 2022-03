„Byla to slušná divočina. Jestliže v minulém kole stálo při nás štěstí, tak nyní se to říci nedalo,“ přiznal po utkání trenér Petřvaldu Jiří Halamíček. „Dá se říci, že v prvním poločase jsme soupeře do ničeho nepustili. V závěru mu ale vyšel krásný brejk, ze kterého dal branku. Byla to opravdu hezká akce,“ ocenil domácí stratég.