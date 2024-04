Velmi dobrým výkonem se prezentovali fotbalisté jakubčovického Tatranu na hřišti Brušperku. Hosté dali jasně zapomenout na nepovedené vystoupení proti Vřesině a domů si odvezli tři body za vítězství 2:1. Mezi střelce se zapsali Filip Pražák s Petrem Ďuricou.

Jakubčovice se zvedly | Video: Petr Widenka

„Do zápasu jsme šli s jasným cílem, a to napravit si reputaci za nepovedený výkon proti Vřesině. Myslím si, že se nám to podařilo,“ řekl trenér Jakubčovic Dušan Harazim. Jeho tým začal aktivně. Už v 6. minutě po akci Pražáků zakončoval Martin a gólman Szetefka vytáhl míč na rohový kop. Ve 22. minutě vzal zodpovědnost na sebe Filip Pražák. Zhruba z dvaceti metrů se opřel do míče a levačkou nedal gólmanovi šanci. „Naše hra nebyla špatná. Dobře jsme bránili. Jen škoda zbytečného gólu ze závěru první půle,“ poznamenal hostující stratég. Po dlouhém nákopu se prosadil Velčovský.

Po přestávce šly Jakubčovice znovu do vedení. Filip Pražák vysunul Ďuricu, který se zbavil protihráče a střelou na zadní tyč poslal Tatran do vedení. V samotném závěru měl tutovku střídající Delín, jenomže netrefil bránu. „Byli jsme lepším týmem. Za celé utkání jsme vytvořili snad osm gólových šancí a dvě proměnili. Chtěli jsme více vyhrát. Tentokrát musím kluky pochválit,“ uzavřel Dušan Harazim.

Brušperk – Jakubčovice nad Odrou 1:2 (1:1)

Branky: 42. Velčovský – 22. F. Pražák, 58. Ďurica. Rozhodčí: Tabášek – Herda, Slaný. Bez ŽK. Diváci: 95.

Jakubčovice nad Odrou: Buček – P. Moravec, Raszyk, M. Zagol, Sommer – M. Pražák, Schreier (76. Staff), F. Pražák, K. Molnár (61. Šťastný) - P. Zagol (90. Delin), Ďurica. Trenér: Dušan Harazim.