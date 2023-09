Vypadalo to na normální utkání. Jeho skóre už ve 2. minutě otevřel libhošťský Makovec, hosté ještě do přestávky Kleinem srovnali na 1:1. Po ní vrátil domácím vedení Hanzelka a o minutu později Haník zvýšil na 3:1. Velké Heraltice dostal v 80. minutě znovu do hry Bolík a o šest minut později srovnal hlavičkou na 3:3 Šimon, který kvůli zranění duel nedohrál.