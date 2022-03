„Jsem rád, že jsme hráli. Problémy jsou velké, ještě v pátek to nevypadalo vůbec dobře. V systému jsme svítili červeně, nakonec registrace hráčů klaply,“ vydechl si fulnecký kouč Michal Kovář. „Prohráli jsme 0:5, ale z výsledku vědu nedělám. Hráli mladí kluci, někteří, co kopali okresní trojku. Byl to pro ně velký skok, ale zvládli to. Bojovali za Fulnek, a tak to má být. Na celý svůj tým jsem hrdý,“ chválil bývalý bundesligový obránce.