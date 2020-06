Po dětské Lize mistrů se chystá v Jakubčovicích nad Odrou další velká fotbalová akce. Místní Tatran v čele s Kamilem Molnárem pořádá již čtrnáctý ročník Eurovia cupu v malé kopané.

Eurovia cup | Foto: VLM

„Těší nás, že o turnaj je velký zájem. Rádi bychom naplnili kvótu až čtyřiadvaceti týmů,“ říká organizátor podniku Kamil Molnár. Družstva budou rozděleny do skupin, následovat bude play off. V poli hraji čtyři hráči plus brankář. Ve hře jsou i zajímavé ceny, a to až v hodně dvaceti tisíc korun. „Zájemci o start na turnaji mají se stále ještě možnost přihlásit. Uzávěrka je přihlášek je třetího července,“ doplnil Molnár. Připraveno je také pestré občerstvení. Přihlášky je možno zasílat na e-mail:dusan.vozarik@seznam.cz, kamilek@seznam.cz. Startovné činí 800 korun za tým. Začátek akce je v 9 hodin.