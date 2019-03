Novojičínský tým znovu ukázal, že zatím nemá konkurenci, po dvou předchozích úspěších se i napotřetí stal vítězem turnaje a má nakročeno k celkovému vítězství, k němuž mu na posledním turnaji bude stačit i čtvrté místo.

Nominaci na zatím poslední turnaj trenéru Bačovi zkomplikovaly právě probíhající jarní prázdniny, v mužstvu tak musel oproti minulému turnaji udělat hned pět změn. „Všichni noví hráči zapadli do našeho silného kolektivu a ukázali, že se můžeme i na další hráče z našeho okresu spolehnout,“ pochvaloval si Bača.

„Tentokrát byl turnaj mnohem vyrovnanější než minule v Bílovci a zejména výběr Opavy si brousil zuby na celkové prvenství. Ve vzájemném zápase jsme s nimi po velké smůle těsně prohráli 2:3, když jsme nedali spoustu šancí,“ popisoval Bača.

Ani tato porážka však Novému Jičínu nezabránila v celkovém vítězství. Novojičínští věděli, že k výhře potřebují v posledním utkání nastřílet alespoň osm branek. Přesně to se jim proti Karviné podařilo a díky lepšímu skóre, než měla Opava, nakonec skončili na turnaji první.

Nový Jičín se rovněž mohl pyšnit dvěma individuálními cenami. Nejlepším hráčem turnaje byl zvolen Mirek Ambrož a nejmladším hráčem byl Jakub Cáhlík, který hrál proti o dva roky starším hráčům, přesto se s osmi brankami stal nejlepším střelcem Nového Jičína.

Poslední turnaj se uskuteční v dubnu na venkovním hřišti v Ostravě a pokud by Nový Jičín udržel své průběžné vedení, kvalifikoval by se do semifinálové skupiny o přeborníka ČR, která se odehraje v Hluku.

„Jsem rád, že se nám v letošním roce podařila dát dohromady výborná parta hráčů a hráček, která si opravdu sedla a táhne za jeden provaz,“ pochvaloval si trenér Bača. „Věřím, že taky poslední turnaj zvládneme a po dlouhých osmi letech postoupíme.“