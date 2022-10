Na svou první gólovou trefu čekal do sedmnácté minuty, to byl stav zápasu 1:1. „Míč se dostal ke mně do vápna po dlouhém autu. Zpracoval jsem si ho do strany a levačkou z voleje prostřelil brankáře,“ okomentoval svůj první gólový zápis Patrik Rýc. Zbývající trefy si nechal na druhý poločas. Svou druhou branku vsítil po střele z bodu. Hattrick dovršil proměněnou penaltou. „Čtvrtý gól byl z kategorie šťastných. Přihrával jsem naslepo před bránu a balon nakonec skončil v síti,“ usmíval se mořkovský odchovanec.

S klidem můžeme říci, že to byl jeho zápas. Ke čtyřem vstřeleným gólům přidal ještě dvě asistence. „Musím přiznat, že v utkání mi vyšlo, vše do čeho jsem kopl,“ řekl jednadvacetiletý fotbalista. V letošní sezoně se zatím zapsal mezi střelce pětkrát. Že by se ale honil za góly, to zase ne. „Chci především pomoci Mořkovu k co nejlepším výsledkům. Přece jenom ke klubu mám vřelý vztah. A góly i asistence, to už je jen taková třešnička na dortu,“ pronesl skromně technicky dobře vybavený fotbalista.

Za čtyři góly bude muset něco svým spoluhráčům do kabiny zaplatit. „Nějaké pokuty nastaveny máme. Myslím si, že za čtyři góly budu muset donést nějakou lihovou naturálii,“ přiznává fotbalista, který si v minulosti zahrál také za ostravský Baník.

Mladý fotbalista během své dosavadní kariéry nastřílel celou řadu gólů. Na otázku, který byl ten úplně top, odpověděl: „Pěkných gólů bylo několik. Ale vzpomínám si na ten ještě v dresu Baníku. Bylo to tehdy v kategorii U16, kdy jsem dal gól z přímáku pražské Slavii.“

Radimu Rýcovi je teprve jednadvacet, přitom už toho ve fotbale zažil docela dost. S fotbalem začal v mateřském Mořkově, následně hrával za ostravský Baník, Hlučín, Vítkovice, Čeladnou a Frenštát. Za Beskyd si dokonce zahrál divizi dospělých. Proto se může nyní zdát, že okresní přebor jet pro něj málo. „Je pravda, že okres je málo. Chtěl bych si ještě zahrát vyšší soutěž. Už jsem se o tom bavil i s frenštátským trenérem Radkem Malinou,“ přiznal Patrik Rýc.

„Po konci v mládežnických kategoriích jsem odešel do Frenštátu. Jenomže tam tenkrát moc šancí mladí nedostávali. Navíc přišel covid a já odešel za prací do Německa. Je mi ale jasné, že abych mohl hrát vyšší soutěž, musím kvalitně potrénovat,“ zakončil povídání Patrik Rýc.