Tak nabitý stadion zažili brněnští fotbalisté naposledy při květnovém barážovém utkání s Příbramí, na které zavítalo 8523 diváků. „Oba zápasy byly úžasné, fanoušci nás ženou dopředu. Jsme rádi, že jich přišlo tolik a udělali skvělou kulisu,“ pochvaloval si brněnský útočník Lukáš Magera, který v zápase výstavními nůžkami zvyšoval na rozdíl dvou branek.

VELKÉ LÁKADLO

Peprný městský souboj podle očekávání Brňany táhl. Vždyť na tribuny zavítalo ještě o něco víc diváků než v poslední prvoligové sezoně na duel s pražskou Spartou nebo ostravským Baníkem. „Přesně pro takové zápasy se fotbal dělá. Byla to obrovská zábava a show pro lidi. Nádherná návštěva a prostředí. Nejen fanoušci, ale i hráči si zápas moc užili,“ popsal líšeňský kouč Miloslav Machálek.

Zatímco v případě tradičních derby panuje často mezi tábory příznivců nevraživost, o vypjaté atmosféře na stadionu v Srbské ulici nemůže být řeč. Ve vzduchu se namísto rivality vznášel punc speciálního utkání. „Všem fanouškům chci poděkovat. Líšeňských přišla do sektoru hostů spousta. Doufám, že nás budou podporovat i nadále. Dík patří i brněnským fanouškům,“ měl jasno obránce druholigového nováčka Jan Hlavica.

Většina líšeňských fotbalistů se musela s tak početnou návštěvou vypořádat poprvé v kariéře. Tolik diváků, kolik se v sobotu sešlo na stadionu Zbrojovky, do Líšně nezavítalo dohromady v dosavadních čtyřech domácích duelech. Na ty se přišlo podívat celkem 6465 diváků. „Byl to pro nás svátek, který hyzdí jen výsledek,“ zalitoval líšeňský útočník Jan Hladík.

POPRVÉ V TELEVIZI

Premiéru zažili svěřenci trenéra Machálka i před televizními kamerami. „Na to se nedá moc připravit. Člověk si takový zápas musí prožít, aby zjistil, co to znamená. Nijak zvlášť jsme se na televizi nechystali a zvládli jsme to dobře. Nebyl hráč, kterému by se rozklepala kolena. Od začátku jsem z mužstva cítil odhodlání a vědomí, že si zasloužíme tady hrát,“ popsal Hlavica.

Z atmosféry byl nadšený. „Před takovou kulisou se hraje úplně jinak, než když přijedeme na stadion, kde je na tribuně sedm set lidí. Zápas se Zbrojovkou byla ochutnávka velkého fotbalu, o který usilujeme individuálně i týmově,“ doplnil.

Diváckou kulisu vyzdvihl i odchovanec Zbrojovky Ondřej Vaněk, který mužstvo posílil v reprezentační pauze a v sobotu brněnský dres navlékl poprvé po jedenácti letech. „Chci hrozně pochválit diváky, byli výborní. Pokud takhle budou chodit každý zápas, budeme strašně šťastní. Moc nám pomáhají,“ řekl záložník, který při angažmá v ruské Ufě zažil utkání před čtyřiceti tisíci fanoušky.

Pro Zbrojovku jsou naplněné tribuny zároveň závazek do další práce. „Chtěli jsme si vítězstvím přiklonit fanoušky na naši stranu. Doufám, že si je znovu získáme, protože jsou skvělí,“ dodal Magera.

Nejvyšší domácí návštěvy Zbrojovky v posledních třech sezonách

Sezona 2017/2018 (1. liga)

Zbrojovka – Baník Ostrava (8026 diváků)

Zbrojovka – Sparta Praha (8016)

Sezona 2018/2019

Zbrojovka – Příbram (8523)

Sezona 2019/2020

Zbrojovka – Líšeň (8122)*

Letošní celková návštěvnost: 17 597*

* Po odehraných čtyřech domácích soutěžních duelech