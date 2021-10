Nejlepším střelcem fotbalové historie je Josef Bican. Ačkoli vyrostl ve Vídni, jen málokdo by si dovolil z „Pepiho“ udělat Rakušana. Původ nechme stranou, tady jde o góly, jichž dal hodně. Aby ne. O jeho technice, rychlosti a „čuchu“ ve vápně se dodnes vyprávějí legendy. Podle troufalých odhadů vstřelil od dětství až po veterány pět tisíc branek. „To by mohlo odpovídat,“ pokýval hlavou Ivan Bican, syn legendárního slávistického útočníka. „Otci o čísla vůbec nešlo, ale ten počet je až k neuvěření,“ dodal.

Oficiální verdikt historiků z fotbalové asociace zní takto: Josef Bican dal v soutěžních utkáních 821 gólů. To je víc než Cristiano Ronaldo! Portugalec to sice neuznává (k historii zrovna úctu nemá), ale dá se tušit, že brzy tuto metu stejně překoná.

Zajímá vás ještě jedno srovnání s největšími hvězdami světového fotbalu? Nejlepším střelcem poslední doby je Lionel Messi. Zářil především v ročníku 2016/2017, kdy ve všech soutěžích (španělská liga, pohár, Liga mistrů, Superpohár, kvalifi kace o MS) zaznamenal 57 zásahů.

Neznámé hvězdy současnosti

Jak je to s kanonýry dnes? Ve zdejších profesionálních soutěžích nenajdete moc hráčů, kteří by skórovali v každém zápase. Hodně byl vidět Rus Nikolaj Komličenko, z českých fotbalistů naposledy zazářil David Lafata, který před pěti lety pokořil tak trochu bájnou metu dvaceti zásahů. Jinak nic moc. Zato v nižších soutěžích je šikulů hodně.

Tady je žebříček nejlepších střelců za posledních pět let (příběhy těch nejlepších najdete pod statistikami).

2016/2017

Martin Jurky - Jiskra Hazlov (OP Cheb) 63 gólů

Jiří Kaššai - TJ Hrozňatov (OP Cheb) 59 gólů

Tomáš Kafka - TJ Sokol Drmoul (OP Cheb) 55 gólů

2017/2018

Václav Klauz - Stanovice (3. třída Karlovy Vary) 67 gólů

Kamil Pauler - TJ Sokol Stará Ves (OP Bruntál) 55 gólů

Michal Petráš - SK Pavlov (4. třída Jihlava) 54 gólů

2018/2019

Lukáš Mach - České Heřmanice (OP Ústí nad Orlicí) 66 gólů

Tomáš Sahula - TJ Sokol Jírovice (3. třída Benešov) 59 gólů

Jiří Lukáš - TJ Slavia Radonice (4. třída Praha–východ) 52 gólů

2019/2020

Petr Olma - Sokol Zálezlice (4. třída Mělník) 36 gólů

Jakub Zoreník - AFK Vraňany (4. třída Mělník) 31 gólů

Marek Kocourek - FK Mikulovice (OP Jeseník) 30 gólů

Gustav Bujok - SK Vacov (OP Prachatice) 30 gólů

2020/2021

Edvard Vasiljev - Hanácká Slavia Kroměříž B (3. třída Kroměříž) 31 gólů

Jan Kužel - TJ Sokol Kruh u Jilemnice (3. třída Semily) 24 gólů

Tomáš Pavlínský - TJ Sokol Bouzov (3. třída Olomouc) 24 gólů



Data poskytla Fotbalová asociace České republiky, Deník bral v úvahu jen střelce jednoho konkrétního týmu (nesčítali jsme tedy výkony v áčku a béčku, případně soutěžích, jako jsou okresní poháry).

Martin Jurky

Hazlovský patriot. Jako malý Martin Jurky koukal na to, jak se tady, v jedné z nejzápadnějších obcí v republice, hraje divize. Posléze však přišel úpadek a propad až do okresního přeboru. To už o sobě dával vědět šikovný útočník, který v patnácti letech začal hrát za rezervu a brzy se přesunul do A-týmu. Ve dvaceti letech zažil sezonu snů: nastřádal 63 branek.

Nejvíce gólů slavil v utkání s Loko Mariánské Lázně, to se radoval z osmi zásahů. Posléze přicházely nabídky na přestup, a to i do zahraničí, přesto zůstal věrný hazlovským barvám. O víkendech pravidelně nazouvá kopačky a těší se, kolik gólů zase dá.

Václav Klauz

Ryby a fotbal. To jsou dvě vášně v životě Václava Klauze (ano, se z). Ještě jako teenager nadchl západočeský region skvělým zápisem do historických kronik, když v jednom ročníku – 2017/2018 – nasázel do sítí soupeře 67 branek.

Nejzářivější moment kariéry přišel v zápase 3. třídy Stanovice versus Hroznětín „B“, kdy dal deset gólů! Shodou náhod, právě tam teď působí. Polepšil si tedy, je v áčku Hroznětína, hraje krajský přebor, což už je renomovaná soutěž. A zase střílí do černého.

Lukáš Mach

Byla to tenkrát postupová sezona a sláva pro fotbal v Českých Heřmanicích. Hlavní roli sehrál Lukáš Mach. A nebylo divu, vždyť jeho sportovní curriculum vitae obsahuje takové štace jako Hradec Králové, Táborsko, Varnsdorf.

Z okresního přeboru si celkem zákonitě udělal soukromou střelnici, uměl dát i osm gólů v utkání. Příliš nepolevil ani v následujících dvou sezonách v I. B třídě, v nichž chtěl pomoci k dalšímu posunu, leč covid byl proti. A tak to České Heřmanice zkoušejí potřetí. Mimochodem, zanedlouho sedmatřicetiletý fotbalista už letos posbíral dvanáct tref.

Petr Olma

TJ Sokol Zálezlice. Na první pohled běžný „pralesní“ tým. Ale pozor, tahle parta je postrachem soupeřů okresu Mělník. Může za to i Petr Olma, kanonýr, který exceloval hlavně v roce 2019. Tehdy dal v nejnižší 4. třídě během podzimu 36 branek!

Těšil se na jaro, teoreticky mohl útočit na rekord, jenže přišel koronavirus a stopka. „Mrzelo mě to, byl jsem hladový po dalších gólech,“ řekl. Letos už jsou Zálezlice o patro výš, přesto se Olma blýskl jednou parádou. Trefil se po pár vteřinách, de facto z výkopu.

Edvard Vasiljev

Fotbal ho baví, což dokázal v loňské velmi krátké sezoně, kdy během pár zápasů za béčko Kroměříže nasázel 31 gólů. A co víc, v pohárových soutěžích (OFS a Mol Cupu) dal Vasiljev dalších deset branek. Není divu, že se ocitl v hledáčku profesionálních klubů. Zkoušel ho ostravský Baník, ale z námluv sešlo. „Nevěřil jsem si,“ řekl 22letý útočník, jehož rodiče pocházejí z Ruska.

Na českých trávnících ho už neuvidíte, jeho další kroky vedly pro eura do Rakouska. Obléká dres provinčního Wildendürnbachu.