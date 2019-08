Jak hodnotíte výsledek se Zbrojovkou?

Pro kluky bylo super, že si mohli zahrát proti druholigovému týmu, který je aspirantem na postup. Mohli jsme jen překvapit a škoda že jsme dostali rychlý gól. Kdyby se držel stav 0:0 déle, nebo kdybych proměnil šanci na 1:1, tak to mohlo vypadat jinak. Ale přece jen bylo vidět, že Brno je někde jinde, že to jsou kluci, kteří trénují každý den a takový zápas by měli zvládnout. Pro naše kluky to byla taková škola a zároveň fotbalový svátek. Došli i nějací fanoušci, takže to účel splnilo.

Moc šancí jste si nevytvořili, o to víc vás asi musí mrzet vaše střela do břevna.

Škoda, chyběl kousek, brankář to trošku vyrazil. Gólem mohla skončit i dorážka, kdyby to bylo 1:1, mohlo to být trochu zajímavější. Já tyhle pohárové zápasy znám, taky jsem je hrával proti nižším soutěžím. Je to o tom, jak outsider dokáže dlouho udržet nerozhodný výsledek nebo stav o jeden gól. Škoda, mohli jsme je potrápit víc, kdyby to bylo 1:1, i tak si myslím, že jsme nepodali špatný výkon.

Byla pro vás velká motivace se ukázat v televizním zápase?

Říkal jsem klukům, že o motivaci je postarané. Takový soupeř a navíc v televizi. Jsem rád, že jsme rozhodně nepropadli.

Do týmu HFK jste přišel před sezonou i se svým bratrem Michalem. Jak se vám v Holici zatím líbí?

Zkoušíme jít nějakou cestou a myslím, že od každého zápasu v přípravě to bylo lepší a lepší. Potvrdili jsme to pohárovou výhrou nad Vyškovem i vítězstvím v prvním kole divize, i když nebylo nejpřesvědčivější. Cestu máme nasměřovanou dobře, ale musíme pokračovat a jít dál.

Měl jste i jiné možnosti než jít do HFK?

Byla možnost zůstat v Hulíně, bylo pár nabídek z Rakouska, ale já jsem chtěl už být tady v Olomouci i s bráchou. Mám tady děti, to byla ta priorita.

Máte cíl tým vrátit zpět do Moravskoslezské fotbalové ligy?

Zatím jsme si to nedali jako cíl, skládáme mužstvo, abychom byli konkurenceschopní s týmy z horních příček tabulky divize. Pak se uvidí, jak se to vyvine. Nemáme daný cíl v podobě jasného postupu. Chceme, aby se to tady dobře poskládalo, netočilo se hodně hráčů a aby se vybudovalo kvalitní mužstvo. Pak popřípadě půjdeme za postupem, klidně i příští rok.

Sešla se tady dobrá parta a tým, který má potenciál?

Jsem spokojený, kluci chtějí a je to vidět na tréninku, že makají. Od prvního přáteláku jsme se herně posouvali a ještě si to všechno sedne, chvíli to potrvá. Je tady konkurenceschopný kádr, takže by to mělo být dobré.