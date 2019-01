Jen rychlá reakce a správná pomoc zabránily v okresním přeboru skutečnému neštěstí. Včasný zásah rozhodčího Petra Vysloužila zachránil život zraněnému fotbalistovi.

Rozhodčí není v hierarchii fotbalových profesí obvykle zrovna ten nejoblíbenější člověk.

Na konci října ovšem byli všichni aktéři zápasu olomouckého okresního přeboru mezi Červenkou a Horkou nad Moravou rádi, že na hřišti byl právě Petr Vysloužil.

Jednomu z domácích fotbalistů totiž svou duchapřítomností bývalý prvoligový sudí bez nadsázky zachránil život.

Byl to centr do šestnáctky, jakých uvidíte na hřištích v republice o každém víkendu ve všech možných soutěžích mraky.

Tenhle byl ale přece jen výjimečný. V zápalu hry se totiž tvrdě srazili červenský Jakub Procházka s brankářem Horky Davidem Čaneckým.

Zatímco strážce hostující branky vyvázl s tržnou ránou na hlavě, domácí fotbalista na tom byl podstatně hůř.

„Po srážce byl náš hráč Kuba Procházka v bezvědomí a zapadl mu jazyk. Opravdu to nebyl vůbec hezký pohled. Ještě teď mám husí kůži, když o tom mluvím,“ vykládal Martin Hönig, hlavní pořadatel a funkcionář Červenky.

Oči v sloup, z pusy krev

Bez přehánění šlo v několika následujících desítkách vteřin o život.

„Hned po střetu jsem přerušil hru a na místo se začali sbíhat ostatní hráči. Rychle ale bylo vidět, že to není úplně běžná situace, protože někteří začali zvláštně couvat. Brankář měl tržnou ránu na hlavě, což vypadalo ošklivě, a myslel jsem si, že to bude to horší. Pak jsem ale uviděl toho druhého, který zůstal v bezvědomí s očima v sloup a z nosu i pusy mu tekla krev,“ popsal hrůzně vyhlížející scénu hlavní rozhodčí zápasu Petr Vysloužil.

Právě jeho chladná hlava a základní první pomoc nakonec zabránily neštěstí.

Sudí duchapřítomně zraněného Procházku přemístil do stabilizované polohy a hlavně mu za pomoci ostatních hráčů vyprostil zapadlý jazyk.

„Taková situace se mi nestala, ale od kolegů vím, že když jsou čelisti v křeči, je mnohdy těžké se vůbec do úst dostat. Věděl jsem ale, že je důležité zaklonit hlavu, přetáhnout sanici a pak to jde i bez nějakého páčení,“ líčil Vysloužil záchrannou akci, která se neobešla bez komplikací.

„Když jsme se mu snažili pomoct, tak s sebou začal zraněný cukat, jako by se bránil, protože samozřejmě nevěděl, co se děje. Tak jsem požádal ostatní, aby ho podrželi. Jak jsme mu zprůchodnili dýchací cesty, tak taky kašlal a prskal všude kolem krev. Vypadalo to asi děsivě,“ pokračoval Vysloužil.

Zraněný odmítal nastoupit do sanitky

Fotbalistu každopádně bleskovým zásahem dostal z bezprostředního ohrožení života. V podobných případech může rozhodovat i pár vteřin.

„Klobouk dolů před panem rozhodčím. Základy první pomoci by měl znát, a věřím, že i zná, každý. Ale když k takové situaci opravdu dojde, tak to většinu lidí zaskočí a najednou nevědí,“ doplnil červenský funkcionář Hönig.

„Udělal jsem jen to, co by udělal asi každý. Člověk se snaží v takové chvíli pomoct,“ odmítal zásluhy Vysloužil.

Oba zraněné fotbalisty odvezla přivolaná záchranná služba do nemocnice, byť ještě došlo k drobné peripetii. Otřesený Procházka totiž odmítal do sanitky nastoupit.

„Byl zjevně mimo a nakonec jsme museli povolat jeho manželku, aby mu domluvila. Teď, když všechno dobře dopadlo, je to jen taková úsměvná kuriozita,“ dodal Hönig.

Osmadvacetiletý Jakub Procházka už je totiž po otřesu mozku v pořádku a před týdnem dokonce odehrál zápas ve Velkém Týnci.

Rozhodčí čeká školení, hrdinu cena

K rychlé záchraně bývalému prvoligovému asistentovi Vysloužilovi pomohla jeho rozhodcovská minulost i šťastná okolnost z civilního života.

„V civilu se částečně zabývám autoškolou, kde se s těmito věcmi člověk také potkává. Za 12 let na prvoligové listině jsem na semináři několikrát absolvoval školení na toto téma,“ prozradil.

Pozastavil se také nad trochu paradoxní situací. Rozhodčí ve vrcholných soutěžích podobná školení absolvují, ačkoliv na stadionech je obvykle přítomna profesionální zdravotnická pomoc.

„V nižších soutěžích je naopak většinou jen hlavní pořadatel, který dělá skoro všechno,“ podotkl.

Vzhledem k tomu, že Vysloužil je také předsedou komise rozhodčích v Olomoucké kraji, už připravuje opatření.

„S předsedou krajského svazu panem Kalábem už jsme se shodli, že na zimním semináři podobné školení zařídíme,“ dodal Vysloužil.

Jeho samotného pak brzy nemine ocenění.

„Dostane od svazu plaketu za mimořádný čin, tedy za záchranu lidského života,“ prozradil předseda krajského fotbalového svazu Stanislav Kaláb.

„Petra Vysloužila si moc vážím, a to nejen kvůli této poslední události. Je to velmi pracovitý člověk. Komise rozhodčích se pod jeho vedením velmi zvedla. Jsme rádi, že někoho takového mezi sebou máme,“ dodal Kaláb.

Cenu sudímu Vysloužilovi by měl na adventním večeru na konci listopadu předávat sám Jakub Procházka.