Nováček fotbalové FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY po skvělém startu přestal dávat góly a závěr podzimu výsledkově nezvládl.

Velmi milým překvapením byl v úvodní části FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY nováček 1. SK Prostějov. Ten z úvodních osmi zápasů prohrál pouze na hřišti nynějšího lídra Českých Budějovic.

Potom se ale konto s body prostějovských fotbalistů zaseklo. Do konce podzimní části již Hanáci nezvítězili.

„Povedla se první půlka, druhá se nepovedla hlavně bodově, jinak jsme nepropadli,“ hodnotil trenér Oldřich Machala.

Příčiny poklesu formy byly podle něj dva.

„Rozhodly tři zápasy, s Vítkovicemi, v Jihlavě a s Varnsdorfem. S Vítkovicemi jsme zahodili dvě tutovky, dali jsme dvě břevna. V Jihlavě jsme měli vyhrát a prohráli jsme gólem z 95. minuty. To byly zápasy, ve který jsme podali nejlepší výkony. S Varnsdorfem jsme za stavu 0:0 kopali penaltu a potom jsme ten zápas prohráli. To rozhodlo o tom, že máme jenom 18 bodů a mohli jsme mít 25 nebo 26 a to by byl obrovský úspěch,“ mrzely ho výsledkově nezvládnuté zápasy.

„To, že jsme si vytvářeli šance a nedávali je, to nás stálo body. V těchto zápasech jsme asi urazili to štěstí. Mám z toho konce takovou pachuť,“ dodal smutně.

462 minut bez gólu

A to byl ten druhý důvod. Jeho svěřenci vstřelili pouze dvanáct branek, což je nejméně z celé soutěže a není to v průměru ani gól na zápas. Prostějov neskóroval dlouhých 462 minut.

„Musíme přivést tři až čtyři útočné hráče, protože to nemůže stát jenom na Koudelkovi, který obejde hráče, vystřelí, nacentruje. Měli bychom tam mít více hráčů, kteří to na sebe vezmou a udělají nějakou nadstavbu,“ chválil mistra světa i Evropy z malého fotbalu kouč eskáčka.

Stejně tak Koudelka je se sezonou spokojený tak na půl.

„Máme osmnáct bodů. Což není špatné. Na soutěž jsem si celkem zvykl, ale měl jsem více šancí, než jen na ty dva góly.“

Cíl? Zachránit se

Nejlepšími střelci týmu jsou Hapal, Kroupa a právě Koudelka. Všichni ale dali pouze dvě branky. Machala má ale jasno, že jeho tým střelce musí najít.

„Obrannou fázi jsme hráli poměrně dobře, ale pro mužstvo je těžké hrát pořád na 0:0. To se nemůže dařit celou sezonu.“

Prostějov tak bude i na jaře pokračovat v cestě za záchranou. V zimní přestávce si znovu zahraje Tipsport ligu.

„Musí přijít hráči do konkurence. Nic se pro nás nemění, chceme se zachránit,“ má jasno prostějovský lodivod.

K dobru na patnácté Táborsko mají Hanáci pět bodů.

Příprava pro dvanáctý celek F:NL začne 3. ledna.

Podzim v číslech

« Závěr podzimní části byl pro Hanáky ve znamení střelecké impotence. Prostějovští kanonýři mlčí dlouhých 462 minut.

« O tom, že tým nemá střeleckou oporu hovoří fakt, že celkový počet 12 branek nastřílelo osm různých fotbalistů.

« V prvních osmi zápasech sezony získal tým 15 bodů, v posledních osmi naopak už jen body tři.

« Brankář Miloš Bréda je jediným prostějovským fotbalistou, který na hřišti nechyběl ani minutu.

« Nejtrestanějším hráčem týmu je Martin Sus, který viděl sedm žlutých karet a jednu červenou.

« Po 16 kolech má Prostějov v tabulce na 12. příčce 18 bodů a drží pětibodový náskok před 15. Táborskem.

Autor: Michal Muzikant